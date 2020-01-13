"Золушка из Тары": Мать заставляет дочь-инвалида мыть посуду после чужих свадеб
О странной истории сообщают жители Тары. О ней рассказали в соцсетях. Там мать превратила свою 16-летнюю дочку в "золушку". Девочка бесплатно моет всем соседям посуду после застолий и свадеб. Причем подростка мать убеждает, что это именно ее свадьба или праздник. И иногда даже в шутку поздравляет ее при всех.
- Когда чужая свадьба заканчивается, все расходятся, оставляя огромные ряды грязной посуды на свадебном столе, тут приводит мама эту умственно отсталую девочку, - рассказывает местная жительница. - Там она переодевается в чужое свадебное платье, нет не платье невесты, мама достает старые бэушние и дает их надеть дочке на чужой свадьбе, вернее после нее.
Тарчане так же говорят, что иногда девочке разрешают посидеть на месте невесты. Зачастую больной подросток еще и доедает остатки угощений за молодоженами.
ИСТОЧНИК KP.RU