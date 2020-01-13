"Золушка из Тары": Мать заставляет дочь-инвалида мыть посуду после чужих свадеб

13 Янв. 2020 2020-01-13T07:05:32+03:00

Причем 16-летнюю девочку она наряжает в платье, чтобы та думала, что это ее праздник

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О странной истории сообщают жители Тары. О ней рассказали в соцсетях. Там мать превратила свою 16-летнюю дочку в "золушку". Девочка бесплатно моет всем соседям посуду после застолий и свадеб. Причем подростка мать убеждает, что это именно ее свадьба или праздник. И иногда даже в шутку поздравляет ее при всех.

- Когда чужая свадьба заканчивается, все расходятся, оставляя огромные ряды грязной посуды на свадебном столе, тут приводит мама эту умственно отсталую девочку, - рассказывает местная жительница. - Там она переодевается в чужое свадебное платье, нет не платье невесты, мама достает старые бэушние и дает их надеть дочке на чужой свадьбе, вернее после нее.

Тарчане так же говорят, что иногда девочке разрешают посидеть на месте невесты. Зачастую больной подросток еще и доедает остатки угощений за молодоженами.

ИСТОЧНИК KP.RU