2020-01-12T13:28:33+03:00
Общество

Омичи возмущены ямочным ремонтом Ленинградского моста в мороз

А в мэрии считают, что все делают правильно
Станислав МУХИН
Поделиться:
Жители уверены: ремонт, сделанный в мороз, долго не продержится.Жители уверены: ремонт, сделанный в мороз, долго не продержится.Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Омичи в очередной раз ругают власти и дорожников. На этот раз горожан не устроила картину, которую они наблюдали на Ленинградском мосту. Там неожиданно для жителей дорожники вывели технику и начали ямочный ремонт полотна. И это в -12 градусов мороза. Фотография работ на мосту появилась в социальных сетях. Сибиряки уверены, что такой ремонт долго не продержится.

- Ямочный ремонт. В январе, - подписал фото один из омичей. Впрочем, в мэрии считают: они все делают правильно. - После обследования моста а также по обращениям омичей, было принято решение провести ямочный ремонт проезжей части Ленинградского моста. Эти меры являются оперативными, для обеспечения безаварийного проезда по Ленинградскому мосту, - ответили в администрации. - Сейчас осуществляются работы по асфальтобетонного покрытия проезжей части. Обращаем внимание, при выполнении работ используется битум и гранулят, которые могут применяться при минусовой температуре.

Чиновники также пообещали, что весной мост приведут в порядок уже более основательно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омичи пожаловались на продавцов пиротехники, которые кидают петардами в людей
В Омске после аварии маршрутка отлетела в частный дом
"Золушка из Тары": Мать заставляет дочь-инвалида мыть посуду после чужих свадеб
Омичи возмущены ямочным ремонтом Ленинградского моста в мороз
Бабушка 4-летнего омского мальчика, которому при побоях порвали уши, требует лишить мать родительских прав
Омичка на внедорожнике «Ауди» въехала в маршрутку
Омский депутат потребовал завести уголовное дело из-за январских выбросов
Ревнивый омич сжег паспорт своей молодой подруги
Стало известно, какие зеленые зоны планируют ремонтировать в Омске в этом году
Соседи - о школьнице из Омска, убившей мать с бойфрендом: До этой истории ничего плохого за ней не было
Жена омского бойца Шлеменко ждет четвертого ребенка
Омичи смогут увидеть лунное затмение
Избитая 15-летней дочерью и ее приятелем омичка перед смертью пыталась сама себе вызвать скорую
«Меня даже замутило, когда я увидела, как ее покалечили»: Соседка омички, убитой 15-летней дочерью, рассказала подробности
На Омск надвигается затяжная метель
«Росводоканал Омск»: новогодние каникулы прошли без происшествий