Омичи возмущены ямочным ремонтом Ленинградского моста в мороз

12 Янв. 2020 2020-01-12T13:28:33+03:00

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Омичи в очередной раз ругают власти и дорожников. На этот раз горожан не устроила картину, которую они наблюдали на Ленинградском мосту. Там неожиданно для жителей дорожники вывели технику и начали ямочный ремонт полотна. И это в -12 градусов мороза. Фотография работ на мосту появилась в социальных сетях. Сибиряки уверены, что такой ремонт долго не продержится.

- Ямочный ремонт. В январе, - подписал фото один из омичей. Впрочем, в мэрии считают: они все делают правильно. - После обследования моста а также по обращениям омичей, было принято решение провести ямочный ремонт проезжей части Ленинградского моста. Эти меры являются оперативными, для обеспечения безаварийного проезда по Ленинградскому мосту, - ответили в администрации. - Сейчас осуществляются работы по асфальтобетонного покрытия проезжей части. Обращаем внимание, при выполнении работ используется битум и гранулят, которые могут применяться при минусовой температуре.

Чиновники также пообещали, что весной мост приведут в порядок уже более основательно.

ИСТОЧНИК KP.RU