Ревнивый омич сжег паспорт своей молодой подруги
Неожиданно закончился конфликт между гражданскими супругами в Тюкалинском районе. Там между 59-летним сельчанином и его 30-летней подругой возникла ссора. Мужчина приревновал любимую к более молодому сопернику. Разыгрались страсти.
В итоге омичка ушла ночевать к родным. Домой она решила вернуться наутро. Однако на кухонном столе она заметила кучку пепла – оказалось, что он сжег ее паспорт. Таким необычным образом сожитель решил ей отомстить. Женщина обратилась в полицию.
Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, на ревнивца завели уголовное дело по статье «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей». Для сельчанина это будет уже четвертой судимостью. Дважды его привлекали к уголовной ответственности за угрозу убийством нынешней гражданской жене.
ИСТОЧНИК KP.RU