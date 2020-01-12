2020-01-12T06:41:32+03:00
Происшествия

Ревнивый омич сжег паспорт своей молодой подруги

Ему грозит уголовное дело
Станислав МУХИН
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Неожиданно закончился конфликт между гражданскими супругами в Тюкалинском районе. Там между 59-летним сельчанином и его 30-летней подругой возникла ссора. Мужчина приревновал любимую к более молодому сопернику. Разыгрались страсти.

В итоге омичка ушла ночевать к родным. Домой она решила вернуться наутро. Однако на кухонном столе она заметила кучку пепла – оказалось, что он сжег ее паспорт. Таким необычным образом сожитель решил ей отомстить. Женщина обратилась в полицию.

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, на ревнивца завели уголовное дело по статье «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей». Для сельчанина это будет уже четвертой судимостью. Дважды его привлекали к уголовной ответственности за угрозу убийством нынешней гражданской жене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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