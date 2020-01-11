2020-01-11T10:31:04+03:00
Общество

Стало известно, какие зеленые зоны планируют ремонтировать в Омске в этом году

Из них будут выбирать жители
Станислав МУХИН
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Появился список общественных пространств, из которых будут выбирать объекты для реконструкции. Зеленые зоны традиционно определят сами омичи. За них можно будет голосовать с 13 января в окружных администрациях. А также в специальном разделе, который мэрия заведет на своем официальном сайте с этой даты.

На каждый округ отвели по 3 общественных территории. Сколько в итоге выберут и будут обновлять, пока неясно. Голосование, как сообщают в пресс-службе омской мэрии, продлится до 24 января.

ВОПРОС РЕБРОМ

Из каких территорий омичи будут выбирать?

Кировский округ: сквер по улице Торговой, сквер имени Суворова, бульвар имени Веретено;

Ленинский округ: сквер по улице 1-й Красной Звезды, сквер Ветеранов по улице Гуртьева, сквер по улице Серова;

Советский округ: аллея Сазоновых, сквер 70-летия Победы, сквер у ДК «Звездный»;

Октябрьский округ: сквер в границах улиц 1-й Военной – Кирова – 4-й Рабочей, территория в границах улиц Панфилова – Бульварная, сквер по улице 15-й Рабочей от Харьковской до Кирова;

Центральный округ: сквер в границах улиц ГерценаБулатова, городская станция юннатов, пешеходная зона по улице Чапаева от Герцена до Тарской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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