Жена омского бойца Шлеменко ждет четвертого ребенка
Хорошая новость для поклонников известного омского бойца Александра Шлеменко. Фанатов спортсмена порадовала его супруга. Алена Шлеменко выложила в своем Instagram фото, которым дала понять: в семье бойца в очередной раз ожидается пополнение. Супруга Шторма ждет ребенка.
Это будет уже четвертый малыш в семье Шлеменко. У них уже растут 6-летняя Ангелина, 4-летний Святослав и 2-летняя дочка Аксинья. Сейчас всем большим семейством они находятся в Таиланде. Там боец совмещает отдых и тренировки. О жизни на острове Александр Шлеменко подробно рассказывает в своем Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU