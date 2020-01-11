Жена омского бойца Шлеменко ждет четвертого ребенка

11 Янв. 2020 2020-01-11T06:48:38+03:00

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Хорошая новость для поклонников известного омского бойца Александра Шлеменко. Фанатов спортсмена порадовала его супруга. Алена Шлеменко выложила в своем Instagram фото, которым дала понять: в семье бойца в очередной раз ожидается пополнение. Супруга Шторма ждет ребенка.

Это будет уже четвертый малыш в семье Шлеменко. У них уже растут 6-летняя Ангелина, 4-летний Святослав и 2-летняя дочка Аксинья. Сейчас всем большим семейством они находятся в Таиланде. Там боец совмещает отдых и тренировки. О жизни на острове Александр Шлеменко подробно рассказывает в своем Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU