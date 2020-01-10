2020-01-10T15:22:46+03:00
Общество

Омичи смогут увидеть лунное затмение

Если не помещает погода, небесное явление можно будет наблюдать на протяжении четырех часов
Анна МИКУЛА
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Фото: planetarium-moscow.ruФото: planetarium-moscow.ru
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Кроме того, что наступивший 2020 году будет високосным, в нем произойдет сразу четыре лунных затмения. Первым омичи смогут полюбоваться уже в ночь на воскресенье, 11 января.

Довольно редкое небесное явление будет хорошо видно по всей стране. Оно будет длиться более 4 часов.

– Около полуночи с 10 на 11 января 2020 года (20.08 до 00.12 по московскому времени) состоится полутеневое затмение Луны доступное для наблюдения на всей территории России. Продолжительность затмения составит 4 часа 4 минуты, – говорится в сообщении Московского планетария. – Луна почти полностью погрузится в земную полутень на 0,92 своего диаметра. При условии благоприятной погоды можно будет наблюдать небольшое потемнение нижнего (южного) края лунного диска.

В нашем регионе пик затмения придется на 1.10 по омскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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