2020-01-10T13:39:30+03:00
Происшествия

На Омск надвигается затяжная метель

В регионе будут снежные выходные
Станислав МУХИН
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Все выходные будет идти снег.Все выходные будет идти снег.Фото: Ксения УГЛАНОВА
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Стало известно, какую погоду ждать омичам в выходные 11 и 12 января. По данным синоптиков, будет не очень холодно, но в субботу и воскресенье в Омской области будет идти снег. Об этом сообщают в Обь-Иртышском Управлении гидрометеоцентра. Днем в выходные ожидается –10...–14 °C. Ночью похолодает до –18 °C. Будет немного ветренно.

Синоптики предупреждают о возможном гололеде, местами будет изморозь. Снег ожидается и в субботу, и в воскресенье. Причем снег пройдет различной интенсивностью. Начало недели, по сообщением синоптиков, тоже будет теплым. Снег тоже в первые дни рабочей недели не прекратится. А значит, коммунальным службам нужно быть на чеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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