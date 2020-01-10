Омич во время рыбалки выловил из реки старое ружье

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:55:33+03:00

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Необычно закончилась рыбалка для одного из жителей Омской области. Во время посиделок с удочкой у мужчины началась поклевка. В итоге вместо рыбы сибиряк вытащил из реки совсем другое. Из воды он достал приклад от старого гладкоствольного ружья и запчасть к нему. Все случилось недалеко от Кормиловки в реке Омь.

Какое-то время необычный улов хранился у сельчанина дома. Однако, узнав о том, что силовики принимают ненужное оружие от жителей, он решил добровольно отдать его.

- Сданные гражданином предметы направлены на баллистическое исследование, по результатам которого ему будет выдано материальное вознаграждение, – рассказали сайту "Комсомольская правда в Омске" в пресс-службе Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU