2020-01-10T07:47:42+03:00
Происшествия

Парень из Омской области заплатит штраф 20 тысяч за удар подростку в лицо

Он спровоцировал конфликт
Станислав МУХИН
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Парню придется заплатить штраф.Парню придется заплатить штраф.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Конфликт произошел еще в сентябре прошлого года в Полтавке. 22-летний местный житель остановил случайного прохожего и спровоцировал с ним стычку. Им оказался 14-летний подросток. Во время потасовки парень ударил школьника в лицо. Из-за этого у него появились кровоподтеки. В итоге на вспыльчивого сибиряка завели уголовное дело за причинение легкого вреда здоровью из хулиганства.

Семья пострадавшего обратилась с иском о получении моральной компенсации. Об этом сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры. В итоге суд приговорил 22-летнего жителя Полтавки к штрафу в 20 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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