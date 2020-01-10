Парень из Омской области заплатит штраф 20 тысяч за удар подростку в лицо
Конфликт произошел еще в сентябре прошлого года в Полтавке. 22-летний местный житель остановил случайного прохожего и спровоцировал с ним стычку. Им оказался 14-летний подросток. Во время потасовки парень ударил школьника в лицо. Из-за этого у него появились кровоподтеки. В итоге на вспыльчивого сибиряка завели уголовное дело за причинение легкого вреда здоровью из хулиганства.
Семья пострадавшего обратилась с иском о получении моральной компенсации. Об этом сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры. В итоге суд приговорил 22-летнего жителя Полтавки к штрафу в 20 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU