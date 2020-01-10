На севере Омской области горел гаражный бокс с техникой

10 Янв. 2020 2020-01-10T06:20:05+03:00

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Пожарные помогли спасти из огня автотехнику. Все случилось на севере Омской области 9 января вечером.

– В 19.19 поступило сообщение о пожаре в гаражом боксе в поселке Тевриз, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – Площадь бокса и площадь пожара 250 кв. м. Тлел утеплитель на стенах гаража. Подразделения МЧС эвакуировали из помещения два самосвала («Урал»), один трактор, четыре лесовоза.

Также сообщается, что из горящего помещения самостоятельно смогли выбраться 7 человек. Всего от МЧС привлечено 4 единицы техники и 10 сотрудников.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU