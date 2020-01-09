2020-01-09T08:43:39+03:00
Происшествия

Прокуратура проверит владельца омской маршрутки, столкнувшейся с КамАЗом

В результате аварии пострадали 7 человек
Анна МИКУЛА
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Авария случилась на Ленинградской площади.Авария случилась на Ленинградской площади.Фото: Сергей ГАПОН
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Серьезное ДТП в центре Омска случилось перед самым Новым годом, 28 декабря. Водитель маршрутки № 225 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с КамАЗом. В результате пострадали семь человек, находившихся в микроавтобусе.

- В связи с этим прокуратурой Омской области Западно-Сибирскому межрегиональному управлению государственного автодорожного надзора поручено проведение внеплановой проверки в отношении перевозчика, осуществляющего деятельность на данном маршруте, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - В ходе данной проверки должна быть дана оценка соблюдению организатором перевозок всей совокупности лицензионных требований, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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