Прокуратура проверит владельца омской маршрутки, столкнувшейся с КамАЗом

9 Янв. 2020 2020-01-09T08:43:39+03:00

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Серьезное ДТП в центре Омска случилось перед самым Новым годом, 28 декабря. Водитель маршрутки № 225 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с КамАЗом. В результате пострадали семь человек, находившихся в микроавтобусе.

- В связи с этим прокуратурой Омской области Западно-Сибирскому межрегиональному управлению государственного автодорожного надзора поручено проведение внеплановой проверки в отношении перевозчика, осуществляющего деятельность на данном маршруте, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - В ходе данной проверки должна быть дана оценка соблюдению организатором перевозок всей совокупности лицензионных требований, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU