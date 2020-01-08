Новость о конфетах с фото президента в подарках для омских детей оказалась фейком

8 Янв. 2020 2020-01-08T11:05:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Необычная информация появилась в социальных сетях. Там анонимный пользователь выложил фото и странное сообщение о том, что в детских подарках нашли конфеты с изображением президента. Особое возмущение автора поста вызвало то, что в составе сладостей обнаружена водка.

Многие издания подхватили эту информацию. Правда, позже выяснилось, что она больше похожа не фейк. Нет ни сведений, где выдавали такие подарки, ни других очевидцев. А потом подобные однотипные посты появились в социальных сетях и в других городах - в Уфе, Новосибирске, Орле. Из этого можно сделать вывод, что данные - фейк. По нашей информации, власти не подтверждают информацию о том, что такие конфеты были и раздавались в подарках для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU