2020-01-08T10:38:22+03:00
Происшествия

Появилось видео момента ДТП на омской трассе с двумя погибшими

Иномарка выехала на встречку [видео]
Станислав МУХИН
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Страшная авария произошла в первые дни Нового года на трассе Омск-Тюмень. Появилось видео момента ДТП. На кадрах видно, что иномарка "Санг Йонг" пытается обогнать другую машину. Водителю это удается, машина занимает свой ряд. Однако иномарка теряет устойчивость, авто начинает кидать из стороны в сторону. В конце концов машину выбрасывает на встречную полосу. Там ехала фура "Скания", грузовик буквально разорвал легковушку пополам. Шансов выжить у людей в салоне не было. Два человека погибли.

- 65-летний водитель автомобиля «Санг Йонг» двигался в направлении города Омска. В районе 377 км он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем «Скания» под управлением мужчины 1961 г.р, - рассказали подробности в ГИБДД по Омской области.

Момент ДТП в Омской области с двумя погибшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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