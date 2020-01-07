Из Омска не будет дешевых рейсов в Таиланд, зато появится больше перелетов в Казахстан

7 Янв. 2020 2020-01-07T12:13:06+03:00

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В Росавиации рассмотрели заявки авиакомпаний на осуществление новых перелетов. В частности «Победа» планировала запустить дешевые рейсы из нашего города на Пхукет. Планировалось, что самолеты в Таиланд и обратно будут отправляться четыре раза в неделю. Но бюджетная авиакомпания не получила на это допуск.

Зато теперь из Омского аэропорта появится больше рейсов в Турцию и Казахстан. В Анталию пять раз в неделю разрешили летать авиакомпании «Роял Флайт», в Нур-Султан и Алма-Ату семь раз в неделю – «Северному ветру».

А вот прямого рейса до Узбекистана так и не появится. Авиакомпании «ИрАэро» отказано в допуске на перелеты в Ташкент.

ИСТОЧНИК KP.RU