Из Омска не будет дешевых рейсов в Таиланд, зато появится больше перелетов в Казахстан
В Росавиации рассмотрели заявки авиакомпаний на осуществление новых перелетов. В частности «Победа» планировала запустить дешевые рейсы из нашего города на Пхукет. Планировалось, что самолеты в Таиланд и обратно будут отправляться четыре раза в неделю. Но бюджетная авиакомпания не получила на это допуск.
Зато теперь из Омского аэропорта появится больше рейсов в Турцию и Казахстан. В Анталию пять раз в неделю разрешили летать авиакомпании «Роял Флайт», в Нур-Султан и Алма-Ату семь раз в неделю – «Северному ветру».
А вот прямого рейса до Узбекистана так и не появится. Авиакомпании «ИрАэро» отказано в допуске на перелеты в Ташкент.
ИСТОЧНИК KP.RU