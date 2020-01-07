2020-01-07T10:42:33+03:00
Общество

В Омской области на 31-м году жизни скончался прославленный спортсмен

По предварительной информации, у Константина Фефелова случился обширный инфаркт
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Константину Фефелову было всего 30 лет.Константину Фефелову было всего 30 лет.Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Печальные новости пришли из Тарского района. Там скончался прославленный спортсмен, который вывел армреслинг региона на новый уровень. Константину Фефелову было всего 30 лет. По предварительной информации, у него случился обширный инфаркт.

Как сообщает «Тарское Прииртышье», он родился и жил в селе Екатерининском. В последнее время работал в различных городах России. Вместе с супругой растил двух дочерей.

Константин Фефелов – кандидат в мастера спорта, 16-кратный чемпион Омской области, призер Сибири и Дальнего Востока 2012 года, чемпион ЦФО Москвы 2013 года, чемпион Всероссийского турнира «Сибирский медведь – 2015», чемпион Международного турнира «Железный воин – 2016», победитель и призёр чемпионатов Санкт Петербурга и Ленинградской области, абсолютный чемпион Пскова и Петергофа, призер Всероссийского турнира «Кубок Балтики» 2015-2017 годов, 5-кратный чемпион Краснодарского края, абсолютный чемпион Мурманска. С 2010 года работал тренером сборной Тарского района по армрестлингу.

Прощание со спортсменом проходит сегодня, 7 января, в его родном селе Екатерининском.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На новогодней елке в Омске детей угощали конфетами с водкой
Из Омска не будет дешевых рейсов в Таиланд, зато появится больше перелетов в Казахстан
В Омской области на 31-м году жизни скончался прославленный спортсмен
В Омске все-таки пройдет Молодежный чемпионат мира по хоккею
В Омске грабителя вычислили по резкому запаху парфюма
В Омской области случилось сразу несколько страшных ДТП: пятеро погибли, 14 человек травмированы
За год на медиков омской скорой больше 200 раз нападали пациенты
Вандалы уже отломали крыло у ледяного самолета, установленного в центре Омска
Страшная авария на трассе в Омской области: людей пришлось вырезать из покореженых авто
Омичи пытаются спасти запертую на морозе в машине собаку
Работу транспорта в праздники омичи назвали издевательством
Автохам ради красивого снимка заехал на машине в сквер у омской мэрии
Омск завалило непроданными к Новому году елками
В мэрии уверяют, что за праздники вывезли с улиц Омска 5 тысяч кубов снега
На видео сняли, как омич подорвался при запуске фейерверка
Стало известно, когда в Омске пройдет январский дождь
В Омской области подросток замерз насмерть в новогоднюю ночь
Мэр Омска Фадина рассказала, чем занимается на новогодних каникулах с дочкой
Родные погибшего омича, обвинившего Росгвардию в подбросе наркотиков, проведут митинг в его поддержку
Трое вандалов сломали ель, установленную в сквере Молодоженов
В новогоднюю ночь в Омске потухла подсветка короны на Театральной площади