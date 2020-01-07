В Омской области на 31-м году жизни скончался прославленный спортсмен
Печальные новости пришли из Тарского района. Там скончался прославленный спортсмен, который вывел армреслинг региона на новый уровень. Константину Фефелову было всего 30 лет. По предварительной информации, у него случился обширный инфаркт.
Как сообщает «Тарское Прииртышье», он родился и жил в селе Екатерининском. В последнее время работал в различных городах России. Вместе с супругой растил двух дочерей.
Константин Фефелов – кандидат в мастера спорта, 16-кратный чемпион Омской области, призер Сибири и Дальнего Востока 2012 года, чемпион ЦФО Москвы 2013 года, чемпион Всероссийского турнира «Сибирский медведь – 2015», чемпион Международного турнира «Железный воин – 2016», победитель и призёр чемпионатов Санкт Петербурга и Ленинградской области, абсолютный чемпион Пскова и Петергофа, призер Всероссийского турнира «Кубок Балтики» 2015-2017 годов, 5-кратный чемпион Краснодарского края, абсолютный чемпион Мурманска. С 2010 года работал тренером сборной Тарского района по армрестлингу.
Прощание со спортсменом проходит сегодня, 7 января, в его родном селе Екатерининском.
ИСТОЧНИК KP.RU