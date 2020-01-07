В Омской области на 31-м году жизни скончался прославленный спортсмен

7 Янв. 2020 2020-01-07T10:42:33+03:00

Константину Фефелову было всего 30 лет. Фото: vk.com

Изменить размер текста: A A

Печальные новости пришли из Тарского района. Там скончался прославленный спортсмен, который вывел армреслинг региона на новый уровень. Константину Фефелову было всего 30 лет. По предварительной информации, у него случился обширный инфаркт.

Как сообщает «Тарское Прииртышье», он родился и жил в селе Екатерининском. В последнее время работал в различных городах России. Вместе с супругой растил двух дочерей.

Константин Фефелов – кандидат в мастера спорта, 16-кратный чемпион Омской области, призер Сибири и Дальнего Востока 2012 года, чемпион ЦФО Москвы 2013 года, чемпион Всероссийского турнира «Сибирский медведь – 2015», чемпион Международного турнира «Железный воин – 2016», победитель и призёр чемпионатов Санкт Петербурга и Ленинградской области, абсолютный чемпион Пскова и Петергофа, призер Всероссийского турнира «Кубок Балтики» 2015-2017 годов, 5-кратный чемпион Краснодарского края, абсолютный чемпион Мурманска. С 2010 года работал тренером сборной Тарского района по армрестлингу.

Прощание со спортсменом проходит сегодня, 7 января, в его родном селе Екатерининском.

ИСТОЧНИК KP.RU