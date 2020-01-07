2020-01-07T09:17:57+03:00
Спорт

В Омске все-таки пройдет Молодежный чемпионат мира по хоккею

Запрет на проведение международных соревнований, наложенный на нашу страну, коснется только взрослых
Анна МИКУЛА
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Организаторам не стоит сбавлять темпы при подготовке к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году в Омске и в Новосибирске.

Несмотря на санкции, наложенные на Россию Всемирным антидопинговым агентством, его разрешили провести в России. Президент международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что этот вопрос удалось решить со Всемирным антидопинговым агентством.

Напомним, что 9 декабря исполком WADA на 4 года лишил Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом, а также в течение этого времени принимать в стране крупнейшие международные турниры. Но выяснилось, что санкции не коснутся молодежных соревнований.

Так что до 2023 года в Омске надо будет успеть построить новый ледовый дворец вместо разрушенной «Арены Омск». Также предстоит возвести 4-звездочный отель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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