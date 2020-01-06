2020-01-06T12:50:54+03:00
Происшествия

В Омске грабителя вычислили по резкому запаху парфюма

Побрызгавшись похищенной туалетной водой, он отправился гулять в парк
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области
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На 18-летнего омича на остановке напал грабитель. Неизвестный вытащил из карманов потерпевшего все, что нашел, – китайский сотовый и флакон мужской туалетной воды. Молодой человек обратился за помощью к правоохранителям, и дежуривший рядом патруль Росгвардии вскоре вышел на след нападавшего... по запаху.

– Вскоре у входа в городской парк на улице Масленникова был замечен схожий по приметам гражданин. Подойдя к нему, сотрудники отметили исходящий от него резкий запах парфюма и решили проверить мужчину на причастность к данному преступлению, – рассказали в пресс-службе регионального Управления Росгвардии. – Он в нападении не сознавался и утверждал, что сотовый телефон марки «Сяоми» принадлежит ему. Однако разблокировать якобы свой мобильный он не смог, после чего было принято решение проехать с задержанным на место преступления, где впоследствии его опознал потерпевший.

Задержанным оказался 25-летний рецидивист. Для дальнейшего разбирательства его передали в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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