Вандалы уже отломали крыло у ледяного самолета, установленного в центре Омска
Фугура установлена на «Зимнем Любинском»
Фото: Кирилл Янковский («100 необычных мест Омска и Омской области»)
Изменить размер текста:
Недолго простояла фигура самолетика, которую установили на улице Музейной в центре города. Напомним, в рамках проекта «Зимеий Любинский» там создали ледяной городок. Поскольку все располагается рядом с музеем «Эрмитаж-Сибирь» выбрали петербургскую тематику – знаменитых питерских львов и разводной мост.
Свою лепту внёс и Омский аэропорт, поставивший там ледяной самолет. Только вот просуществовал в первозданном виде он совсем недолго. Горожане с огорчением заметили, что вандалы уже зачем-то отломали у скульптуры крыло.
ИСТОЧНИК KP.RU