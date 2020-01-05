2020-01-05T12:04:08+03:00
Общество

Вандалы уже отломали крыло у ледяного самолета, установленного в центре Омска

Фугура установлена на «Зимнем Любинском»
Анна МИКУЛА
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Фото: Кирилл Янковский («100 необычных мест Омска и Омской области»)Фото: Кирилл Янковский («100 необычных мест Омска и Омской области»)
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Недолго простояла фигура самолетика, которую установили на улице Музейной в центре города. Напомним, в рамках проекта «Зимеий Любинский» там создали ледяной городок. Поскольку все располагается рядом с музеем «Эрмитаж-Сибирь» выбрали петербургскую тематику – знаменитых питерских львов и разводной мост.

Свою лепту внёс и Омский аэропорт, поставивший там ледяной самолет. Только вот просуществовал в первозданном виде он совсем недолго. Горожане с огорчением заметили, что вандалы уже зачем-то отломали у скульптуры крыло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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