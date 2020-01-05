Омичи пытаются спасти запертую на морозе в машине собаку

5 Янв. 2020 2020-01-05T11:22:03+03:00

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Непростыми выдались новогодние каникулы для омских полицейских. Накануне на номер «02» обрушился буквально шквал звонков от местных жителей. Нет, по счастью, люди не сообщали об убийствах и грабежах. Их обеспокоила судьба маленькой дворняги, запертой в салоне «газели».

– Сын с прогулки вернулся. Говорит: пару дней уже наблюдают собаку в «газели» запертой, – рассказывает в паблике «ЧП Омск» Максим Сафронов, забивший тревогу. – Первый день лаяла, когда заметили. Сегодня просто лежит, но живая. Кому звонить по этому поводу? Вроде как внутри привязана, авто в заброшенном состоянии. Жалко животинку.

Пока собака вынуждена жить в холодной машине. Фото: Максим Сафронов («ЧП Омск»)

Комментаторы даже призывали местных жителей пойти на крайние меры – разбить окно машины и вызволить бедолагу. Несколько человек даже приехали навестить песика. Остальные начали звонить правоохранителям и вспомнили про вступивший в этом году закон о жестоком обращении с животными. В итоге выяснилось, что у собаки есть хозяева, но они почему-то отказываются пускать собаку в дом.

– Ездили уже туда. Там как-то все мутно и непонятно, – рассказывает одна из подписчиц паблика. – Говорят хозяева, что у них собака там живет давно, они ее кормят и выгуливают. В дом не могут взять, потому что уже есть собака. Предложила забрать ее насовсем. Сначала, вроде, согласились, а потом категорично отказались отдавать ее!

Омичи сейчас пытаются все-таки договориться с людьми, которые держат собаку в машине, и пристроить питомца в приют.

ИСТОЧНИК KP.RU