Автохам ради красивого снимка заехал на машине в сквер у омской мэрии

4 Янв. 2020 2020-01-04T12:05:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Новое увлечение омских автомобилистов - эффектное фото своей машины на фоне города. А если оно будет сделано еще и с нарушением правил дорожного движения, то это вообще высший класс. Видимо, так рассуждают некоторые автомобилисты в Омске. Социальные сети завалены снимками иномарок на фоне иллюминации у ТЦ "Каскад". Ничего кроме раздражения у омичей такие фото не вызывают. Ведь их авторы паркуются ради кадра на тротуарах.

Но другой водитель пошел еще дальше. Чтобы сфотографировать свою машину на фоне гирлянды в виде звезды, он по тротуару заехал в сквер имени Дзержинского у омской мэрии. Фото уже появилось в социальных сетях. Причем его автор не удосужился даже скрыть номера машины, как обычно это делают другие автохамы. По данным "Комсомолки", любителем красивых кадров уже заинтересовались в ГИБДД. Автохаму грозит крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU