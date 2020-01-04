Омск завалило непроданными к Новому году елками

4 Янв. 2020 2020-01-04T07:35:05+03:00

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Традиционную картину после встречи Нового года наблюдают омичи. Весь город завален непроданными к 31 декабря елками. Они повсюду - на крупных перекрестках, в жилых дворах и у торговых комплексах. Торговцы побросали деревья и, кажется, не собираются их убирать. Омичи негодуют.

- Весь город завален елками. Зачем было столько рубить, если они из года в год валяются потом на земле? - пишут в соцсетях сибиряки.

А, между тем, по сообщениям мэрии, за это полагается штраф и отмена лицензии на продажу в следующем году. Другое дело, что эти ограничения касаются лишь официальных точек по продаже елок. В Омске же нередко деревья продают просто так с машин.

ИСТОЧНИК KP.RU