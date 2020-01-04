В мэрии уверяют, что за праздники вывезли с улиц Омска 5 тысяч кубов снега

4 Янв. 2020 2020-01-04T06:23:29+03:00

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Омские дорожники отрапортовали об уборке улиц от снега. Если верить чиновникам, то по всему городу дороги чистили даже в сам Новый год и 1 января. Неделя выдалась снежная. В мэрии сообщили, что за праздники вывезли порядка 5 тысяч кубометров осадков. В администрации уточнили, что убирались на Иртышской Набережной, Красному пути, Конева, Гагарина, Ленина, 70 лет Октября, Енисейской, Тарской-Фрунзе, на Соборной площади, а также на путепроводе у Телецентра, Ленинградском мосту и проспекте Карла Маркса.

- 1 и 2 января, в связи с непрекращающимся выпадением осадков, проводилась обработка противогололедными материалами проезжей части автомагистралей, мостов, путепроводов, остановок, а также общее прометание дорог и вывоз снега. На площадки для складирования снежных масс вывезено 5 тысяч 386 кубометров снега. Все работы будут продолжены в ежедневном режиме на протяжении всех праздничных выходных, - цитирует пресс-служба омской мэрии начальника контрольно-диспетчерской службы «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Анатолия Бакланова.

Добавим, что омские автомобилисты не в восторге от работы коммунальщиков. Например, в Нефтяниках даже проспект Мира 2 января утопал в снегу. Повсюда была глубокая снежная крошка. Про межквартальные проезды и говорить не приходится. Большинство из них вообще не чистились в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU