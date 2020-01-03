На видео сняли, как омич подорвался при запуске фейерверка

3 Янв. 2020 2020-01-04T11:34:03+03:00

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Неприятный инцидент произошел в одном из дворов Омска в новогоднюю ночь. Там при запуске салюта подорвался один из жителей. Момент происшествия попал на видео, которое засняли очевидцы.

На кадрах видно, что далеко не трезвая компания мужчин вышла во двор для запуска петард и фейерверков. Один из них отходит от товарищей, чтобы поджечь самые большой фейерверк, судя по всему. Как только он наклоняется с зажигалкой, происходит небольшой взрыв и вспышка. Вылетает заряд салюта вместе с искрами. Мужчину отбрасывает на пару метров назад. Когда дым и огонь рассеивается, видно, что омич лежит на снегу. К нему тут же на помощь бросаются товарищи и начинают его поднимать.

На этом ролик обрывается. Чем закончилась история, неясно. Неизвестно, получил ли какие-либо травмы незадачливый омич.

Омич подорвался при запуске салюта.Поддержать деятельность канала можно по номеру карты 4276 5000 3772 3457 Горячие новости онлайн. Больше новостей и интересного видео на сайте Newsbox24.tv. Подписаться - https://www.youtube.com/channel/UCS5KGwh-FNoHvV8Hlk_vduA/about?sub_confirmation=1 Подписывайтесь на наш Инстаграм - https://www.instagram.com/newsbox24.tv/.

ИСТОЧНИК KP.RU