2020-01-03T09:22:03+03:00
Происшествия

В Омской области подросток замерз насмерть в новогоднюю ночь

Его тело нашли в 500 метрах от села
Станислав МУХИН
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Его искала полиция.Его искала полиция.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Трагедией закончилась новогодняя ночь для семьи в селе Заливино Тарского районе. Там после боя курантов пропал 17-летний подросток. Его родные написали заявление в полицию утром 1 января. Парень не вернулся домой. Его искали волонтеры, полиция. Нашли тело подростка в полдень 2 января. Об этом рассказали в следственном комитете по Омской области. Подросток замерз насмерть при странных обстоятельствах.

- Известно, что 31 декабря около 19:00 часов подросток ушел в гости к друзьям отмечать Новый Год, после чего около 3 часов ночи вернулся к себе в дом, но ошибочно позвонил в соседнюю квартиру. Когда сосед открыл дверь, подросток выбежал на улицу и домой больше не вернулся, телефон он забыл у друзей, - рассказали подробности в следкоме.

Почему парень убежал на улицу и не нашел дорогу домой, почему не зашел в теплое помещение - на эти вопросы будут искать ответы следователи. Известно, что в новогоднюю ночь температура воздуха в Тарском районе опустилась ниже -20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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