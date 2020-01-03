В Омской области подросток замерз насмерть в новогоднюю ночь
Трагедией закончилась новогодняя ночь для семьи в селе Заливино Тарского районе. Там после боя курантов пропал 17-летний подросток. Его родные написали заявление в полицию утром 1 января. Парень не вернулся домой. Его искали волонтеры, полиция. Нашли тело подростка в полдень 2 января. Об этом рассказали в следственном комитете по Омской области. Подросток замерз насмерть при странных обстоятельствах.
- Известно, что 31 декабря около 19:00 часов подросток ушел в гости к друзьям отмечать Новый Год, после чего около 3 часов ночи вернулся к себе в дом, но ошибочно позвонил в соседнюю квартиру. Когда сосед открыл дверь, подросток выбежал на улицу и домой больше не вернулся, телефон он забыл у друзей, - рассказали подробности в следкоме.
Почему парень убежал на улицу и не нашел дорогу домой, почему не зашел в теплое помещение - на эти вопросы будут искать ответы следователи. Известно, что в новогоднюю ночь температура воздуха в Тарском районе опустилась ниже -20 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU