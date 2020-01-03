2020-01-03T08:49:58+03:00
Общество

Мэр Омска Фадина рассказала, чем занимается на новогодних каникулах с дочкой

Оксана Николаевна об этом сообщила в Instagram
Станислав МУХИН
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Мэр любит проводить время с дочерью.Мэр любит проводить время с дочерью.Фото: пресс-служба администрации города Омска
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Новогодние каникулы - отличная возможность провести время в кругу семьи как для простых омичей, так и для политиков. Не стала исключением и мэр Оксана Фадина, которая недавно признавалась, что часто приходит домой чуть ли не под полночь. Градоначальница в своем Instagram рассказала: появившееся свободное время она проводит с дочерью.

- Сегодня утром, выйдя из дома, порадовалась как на улице хорошо, тепло и снежок такой, из которого можно с детьми лепить снеговиков. Замечательное начало нового года. В Новый год давайте загадаем желание, чтобы все детки были здоровы и счастливы! А мы с дочкой отправимся лепить нашего первого снеговика! - написала Оксана Фадина.

Омичи в комментариях были благосклонны. Они тоже поздравили мэра с праздниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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