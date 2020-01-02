В новогоднюю ночь в Омске потухла подсветка короны на Театральной площади

2 Янв. 2020 2020-01-03T05:28:47+03:00

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Тысячи омичей встретили Новый год 2020 на главной городской елке. В этот раз она прошла на Театральной площади. Около Музтеатра соорудили ледяной городок, построили горки и сделали несколько арт-объектов с подсветкой. Нашлись и недовольные омичи. Одного из жителей возмутило, что подсветка на короне Снежной Королевы почему-то не горела.

- На главной елке города корона Снежной Королевы отказалась работать! Как обычно у нас все делается по принципу «и так сойдет», подсветка короны и иллюминация не работали. Неужели нельзя хотя бы в ночь с 31 декабря на 1 января проконтролировать этот вопрос? – написал недовольный житель.

В мэрии в курсе ситуации. Там заявили, что иллюминация на фигуре не работал всего лишь 20 минут.

- За светодиодными конструкциями ведется круглосуточное наблюдение. В ночь с 31 декабря на 1 января действительно было отключение короны Снежной королевы в связи с перепадом напряжения. Восстановить работу удалось оперативно, в течение 20 минут, - рассказали в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU