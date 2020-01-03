Трое вандалов сломали ель, установленную в сквере Молодоженов

3 Янв. 2020 2020-01-03T07:00:44+03:00

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Грустную картину наблюдали жители Нефтяников. Пришедшие после Нового года в сквер Молодоженов омичи увидели поваленную елку на центральной площади. Ее устанавливали специально для местных жителей. Дерево было красиво украшено. Но кому-то оно, видимо, не понравилось.

- 1 января около 11 часов в сквере Молодоженов упала елка прямо на детскую горку! По счастливой случайности никто не пострадал! Очевидцы говорят, что дерево свалили нетрезвые омичи. Сейчас его уже увезли, - написали в соцсетях местные жители.

В мэрии уже прокомментировали ситуацию.

- Новогодняя ель в сквере Молодоженов пострадала от действий троих вандалов этой ночью. К счастью, никто из людей не пострадал. В настоящий момент дерево вывезено силами "Управления дорожного хозяйства и благоустройства".

Скорее всего, новое дерево устанавливать в сквере уже не будут. Местные жители остались без новогодней елки.

ИСТОЧНИК KP.RU