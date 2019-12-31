Жителям омского микрорайона «Модерн» перед самым Новым годом дали свет

СЕГОДНЯ 10:46 2019-12-31T10:48:17+03:00

Застройщик вовремя не заключил договор с поставщиком электричества, и люди чуть не остались в темноте на праздники

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Жильцы микрорайона «Модерн» в городке Нефтяников едва не оставить без уличного освещения в канун Нового года. Застройщик не оформил линии наружного освещения и не передал их в собственность города. В ситуацию пришлось вмешаться мэру. По поручению Оксаны Фадиной бесхозные фонари на улицах жилого комплекса передали на обслуживание АО «Омскэлектро».

– После обращений жителей данного микрорайона к мэру принято решение о передаче сетей наружного освещения на техническое обслуживание АО «Омскэлектро» и включении в работу до конца 2019 года, — пояснил заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Владимир Шнипко. — В следующем году на линиях наружного освещения «Модерна» запланирован восстановительный ремонт для приведения их в соответствие требованиям технических регламентов.

В администрации города сообщили, что в следующем году продолжат принимать на баланс бесхозные линии освещения.

ИСТОЧНИК KP.RU