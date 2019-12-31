Омич, по вине которого погиб ребенок, получил год колонии

СЕГОДНЯ 09:32 2019-12-31T09:32:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия произошла еще в июле в одном из поселков Любинского района. Годовалая девочка схватилась за оголенный провод удлинителя, который оставил отчим. Как выяснилось в суде, мужчина сам изготовил его в кустарных условиях. Некоторые участки провода были не заизолированы. В итоге ребенок погиб мгновенно от удара током. Отчима девочки обвинили в ее смерти и завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Об этом рассказали в пресс-службе Любинского районного суда.

В суде мужчина вину признал и раскаялся. Он заявил: был уверен, что гражданская жена смотрит за ребенком. Суд приговорил омича к 1 году и 3 месяцам колонии. К тому же он обязан выплатить матери погибшего ребенка 500 тысяч компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU