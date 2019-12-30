2019-12-30T14:14:01+03:00
Общество

Омичей удивил пустой супермаркет перед Новым годом

Запись из безлюдного магазина выложили в соцсети [видео]
Анна МИКУЛА
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Омичей удивил непривычно пустой супермаркет крупной сети магазинов. Несмотря на то, что все продуктовые в канун праздников должны по традиции ломиться от людей, здесь почему-то нет покупателей. На записи, сделанной на месте и выложенной в соцсети, заметна только одна пенсионерка, сиротливо выбирающая мандарины.

Загадочное явление заинтриговало подписчиков группы «Инцидент Омск», куда выложили видео. Кто-то из комментаторов предположил, что все уже закупились к праздникам, другие предположили, что дело происходит ранним утром, когда ещё не бывает столпотворения в магазинах.

Пустой супермаркет в Омске.Видео: vk.com/inci55

ИСТОЧНИК KP.RU

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