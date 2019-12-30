Стало известно, какая погода ждет омичей на новогодние праздники
На Новый год в Омске будет морозно, а вот дальше синоптики обещают значительное потепление – самое время гулять на свежем воздухе во время долгих праздничных каникул.
По данным Gismeteo:
31 декабря, вторник: -20...-23, ветер до 8 м/с. Небольшая облачность.
1 января, среда: -4...-20, ветер до 13 м/с. Снег.
2 января, четверг: +1...-4, ветер до 13 м/с. Обильный снег.
3 января, пятница: -1...-7, ветер до 9 м/с. Обильный снег.
4 января, суббота: -10...-15, ветер до 8 м/с. Облачно.
5 января, воскресенье: -8...-11, ветер до 6 м/с. Небольшая облачность.
6 января, понедельник: -9...-16. Небольшой снег.
7 января, вторник: -7...-12, ветер до 6 м/с. Снег.
8 января, среда: -6...-13, ветер до 8 м/с. Небольшая облачность.
ИСТОЧНИК KP.RU