2019-12-30T13:48:53+03:00
Общество

Стало известно, какая погода ждет омичей на новогодние праздники

После морозов обещают даже плюсовую температуру
Анна МИКУЛА
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На Новый год в Омске будет морозно, а вот дальше синоптики обещают значительное потепление – самое время гулять на свежем воздухе во время долгих праздничных каникул.

По данным Gismeteo:

31 декабря, вторник: -20...-23, ветер до 8 м/с. Небольшая облачность.

1 января, среда: -4...-20, ветер до 13 м/с. Снег.

2 января, четверг: +1...-4, ветер до 13 м/с. Обильный снег.

3 января, пятница: -1...-7, ветер до 9 м/с. Обильный снег.

4 января, суббота: -10...-15, ветер до 8 м/с. Облачно.

5 января, воскресенье: -8...-11, ветер до 6 м/с. Небольшая облачность.

6 января, понедельник: -9...-16. Небольшой снег.

7 января, вторник: -7...-12, ветер до 6 м/с. Снег.

8 января, среда: -6...-13, ветер до 8 м/с. Небольшая облачность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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