2019-12-30T12:03:00+03:00
Происшествия

На дороге в Омской области сбили 10-летнюю девочку

По предварительным данным, ребенок вышел на проезжую часть в неположенном месте
Анна МИКУЛА
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ДТП случилось в Крутинке.ДТП случилось в Крутинке.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка случилось на дороге в поселке Крутинка.

По предварительным данным, 38-летний водитель на «Ладе» ехал по улице Мичулина. В районе дома № 33 на дорогу вышла 10-летняя девочка. Мужчина уде не успел затормозить и сбил ее. Сообщается, что пострадавшая вышла на дорогу в неположенном месте.

– В результате ДТП пешеход-девочка обратилась за медицинской помощью, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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