На видео попали вандалы, разломавшие лавочку во дворе
О неприятном инциденте на окраине Омска рассказал подписчик паблика «100 необычных мест Омска и Омской области».
– Как думаете, у них все в порядке с головой? Улица 2-я поселковая, 16. Может, кто узнает их, – рассказывает автор.
К посту прилагается запись, сделанная, вероятно, из окна дома напротив. На ней видно, как по двору идут трое подросток. Один из них начинает прыгать по лавочке, но сломать ее не может к нему присоединяется приятель, который все-таки умудрился раскурочить доски. После этого вандалы радостно прыгают и скрываются с места.
Комментаторы обратили внимание на взрослого мужчину, который шел мимо и даже не сделал школьникам замечания. Впрочем, другие омичи в защиту прохожего написали, что не каждый отважится связаться с толпой агрессивных хулиганов на улице.
Теперь местные жители надеются, что вандалов удастся опознать по видеозаписи и они получат застуженное наказание.
Ломают лавочку.
ИСТОЧНИК KP.RU