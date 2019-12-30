На видео попали вандалы, разломавшие лавочку во дворе

СЕГОДНЯ 11:18 2019-12-30T11:24:02+03:00

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О неприятном инциденте на окраине Омска рассказал подписчик паблика «100 необычных мест Омска и Омской области».

– Как думаете, у них все в порядке с головой? Улица 2-я поселковая, 16. Может, кто узнает их, – рассказывает автор.

К посту прилагается запись, сделанная, вероятно, из окна дома напротив. На ней видно, как по двору идут трое подросток. Один из них начинает прыгать по лавочке, но сломать ее не может к нему присоединяется приятель, который все-таки умудрился раскурочить доски. После этого вандалы радостно прыгают и скрываются с места.

Комментаторы обратили внимание на взрослого мужчину, который шел мимо и даже не сделал школьникам замечания. Впрочем, другие омичи в защиту прохожего написали, что не каждый отважится связаться с толпой агрессивных хулиганов на улице.

Теперь местные жители надеются, что вандалов удастся опознать по видеозаписи и они получат застуженное наказание.

Ломают лавочку.

ИСТОЧНИК KP.RU