На границе Омской области с Казахстаном уже начались новогодние очереди

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-30T10:41:00+03:00

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Очереди, ажиотаж и большое количество людей перед праздниками наблюдается не только в магазинах. Неспокойно сейчас и на границе Омской области с Казахстаном. Причем по обе стороны. Об этом сообщается в пресс-службе регионального УФСБ.

Омичи, имеющие родных в Казахстане и наоборот, активно перемещаются через границу. Пиковые дни, как правило, 30 и 31 декабря, когда люди хотят успеть пересечь границу и доехать до места назначения до наступления Нового года. Причем основная нагрузка ложится на пропускные пункты «Ольховка» в Черлакском районе и «Исилькуль». Так что омичам, выезжающим в сторону Казахстана, нужно закладывать больше времени на прохождение пограничного контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU