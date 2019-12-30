Омичи купили елку с клещами

СЕГОДНЯ 09:51 2019-12-30T10:13:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Омичи пожаловались в соцсетях на купленную на днях новогоднюю елку. Когда дерево оттаяло в квартире, хозяева с удивлением заметили на ней «украшения» – каких-то непонятных жуков. Автор поста предупреждает других людей внимательнее осматривать деревья перед установкой дома.

ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на Управление Россельхознадзора сообщает, что сосны были привезены из Челябинской области и оказались заражены большим черным еловым усачом и сибирским шелкопрядом.

Это, кстати, не единственные лесные жители, которые попадались в этом году людям вместе с новогодними деревьями. Например, семья Ньюман из американского штата Джорджия купила большую рождественскую ель с... живой совой. Птица, кстати, вполне комфортно чувствовала рядом с людьми и сначала категорически отказывалась покидать дерево, которое, видимо, было ее домом.

Фото: Facebook/Katie McBride Newman

ИСТОЧНИК KP.RU