2019-12-30T10:13:12+03:00
Общество

Омичи купили елку с клещами

Как выяснилось, зараженные деревья привезли из Челябинской области
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/revizorro_omckФото: vk.com/revizorro_omck
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Омичи пожаловались в соцсетях на купленную на днях новогоднюю елку. Когда дерево оттаяло в квартире, хозяева с удивлением заметили на ней «украшения» – каких-то непонятных жуков. Автор поста предупреждает других людей внимательнее осматривать деревья перед установкой дома.

ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на Управление Россельхознадзора сообщает, что сосны были привезены из Челябинской области и оказались заражены большим черным еловым усачом и сибирским шелкопрядом.

Это, кстати, не единственные лесные жители, которые попадались в этом году людям вместе с новогодними деревьями. Например, семья Ньюман из американского штата Джорджия купила большую рождественскую ель с... живой совой. Птица, кстати, вполне комфортно чувствовала рядом с людьми и сначала категорически отказывалась покидать дерево, которое, видимо, было ее домом.

Фото: Facebook/Katie McBride Newman

Фото: Facebook/Katie McBride Newman

ИСТОЧНИК KP.RU

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