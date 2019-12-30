2019-12-30T09:35:45+03:00
Общество

Омичи жалуются на автолюбителей, которые заезжают на тротуар, чтобы сфотографировать авто возле звезд у «Каскада»

Это уже второй случай за несколько дней
Анна МИКУЛА
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Вероятно, водители так нагло нарушают правила из-ха смешного штрафа, который за это полагается. Фото: vk.com/1oomestomskaВероятно, водители так нагло нарушают правила из-ха смешного штрафа, который за это полагается. Фото: vk.com/1oomestomska
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В Омске даже перед Новым годом, к сожалению, не так много ярко украшенных мест, где можно сделать фото. Именно поэтому площадь перед «Каскада», на которой по традиции появляется все новая иллюминация вызывает такой ажиотаж.

В этом году к елке, тройке с каретой и фонарям добавилась еще и аллея из семиметровых звезд. Организаторами она задумывалась как фотозона для людей. Но автовладельцы решили, что там самое место для их ласточек.

В соцсети выложили уже второе авто, которое сняли прямо на тротуаре перед супермаркетом. Мнения комментаторов разделились: одним задумка понравилась, другие считают это глупостью.

Напомним, это уже далеко не первый случай, когда омичи устраивают фотосессии для своих машин на пешеходных зонах. Автомобили уже заезжали на тротуары отремонтированных улицы Чокана Валиханова и бульвара Мартынова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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