2019-12-30T08:46:21+03:00
Общество

В Омске заметили новогодний трактор в колпаке Деда Мороза

Необычная техника привлекла внимание [фото]
Станислав МУХИН
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Веселая техника.Веселая техника.Фото: ВКонтакте
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Необычную технику на окраине Омска заметили горожане. По дороге вместе с обыкновенными машинами двигался странный трактор. Его можно было увидеть еще издалека - машина была увешана гирляндой с огоньками. Однако при ближайшем рассмотрении омичи обратили внимание, что на месте ковша у трактора огромная снежинка. А на крыше техники огромный настоящий новогодний колпак Деда Мороза. Его фото появилось в социальных сетях.

Омичам такой трактор очень понравился, судя по отзывам в комментариях. Горожане пришли к выводу, что подобная украшенная техника создает новогоднее настроение ничуть не хуже, чем праздничная иллюминация на улицах Омска. За креатив некоторые благодарят водителя необычного трактора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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