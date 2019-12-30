2019-12-30T07:18:39+03:00
Общество

Стало известно, как будут работать больницы в праздники

Неотложную помощь можно получить в любое время, а поликлиники переведут на особый режим
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Неотложную помощь можно получить в любое время, а поликлиники переведут на особый режим.Неотложную помощь можно получить в любое время, а поликлиники переведут на особый режим.
Изменить размер текста:

В новогодние праздники, с 1 по 8 января, все поликлиники будут работать по специальному графику. Врачи-терапевты и педиатры будут принимать больных с 09.00 до 14.00. Выезды к пациентам на дом будут осуществляться с 9.00 до 15.00.

Бригады скорой помощи в праздничный период работают в прежнем круглосуточном режиме. Для вызова врачей с городского телефона необходимо набрать номер 03, с мобильного – 103 или 112 (единый номер вызова экстренных оперативных служб с переключением на скорую). По этим же номерам можно узнать, в какое медучреждение можно обратиться самостоятельно в случае необходимости неотложной помощи. p>Стоматологическую помощь взрослому и детскому населению в экстренных и неотложных случаях с 15.00 до 8 00 будут оказывать в БУЗОО «Городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1», а с 9.00 до 15.00 – дежурные стоматологические поликлиники административных округов города Омска. Плановая и неотложная помощь будет оказываться в амбулаторных условиях дежурными врачами – акушерами-гинекологами 3 и 6 января с 9 00 до 14.00.

Круглосуточно будут работать травматологические пункты:

– БУЗОО «Городская поликлиника № 1» (ул. К. Либкнехта, 3);

– поликлиника БУЗОО «Городская больница № 3» (ул. Энергетиков, 19);

– БУЗОО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2» (ул. Л. Чайкиной, 7).

Для детей от 0 до 17 лет, получивших травму, в случае необходимости оказания стационарной помощи круглосуточно будет работать приемное отделение БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3» (ул. Магистральная, 31 корпус 2).

Офтальмологическую помощь взрослым и детям в экстренных и неотложных случаях круглосуточно окажут в Клинической офтальмологической больнице (ул. Лермонтова, 60).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, как будут работать больницы в праздники
«Попытки доказать мою невиновность - барахтанье впустую»: Появилось новое видео с омичом, обвинившим полицию в подбросе наркотиков
«У Димы в планах была карьера и свадьба»: Родные омича, обвинившего полицию в подбросе наркотиков, не верят в его суицид
«Все-таки, суицид»: Появилась запись гибели омича, заявившего, что ему подбросили наркотики
«Наркотики приобретены для распространения»: Полицейские обнародовали запись досмотра омича, утверждавшего, что свертки ему подбросили
В главном омском парке после профилактики снова открыли все горки
Артисты цирка устроили новогодний праздник для детей из омского онкодиспансера
В Омске побывал знаменитый игрок «Спартака» Егор Титов
Хоккеисту из Омска Илье Михееву перерезало коньком кисть во время матча НХЛ
Появились фото и видео с места, где погиб омич, утверждавший, что ему подбросили наркотики
В Омске эвакуировали супермаркет
На Ленинградском мосту в Омске столкнулись маршрутка и КамАЗ
Омское «Спецавтохозяйство», занимавшееся уничтожением бродячих собак, станет приютом
Под Омском из-за нечищеной трассы легковушка улетела в кювет
Омичка через суд добилась права вывезти детей в Армению
Utair запускает новые регулярные рейсы из Омска
Сотрудники омского СКР навестили в интернате «мальчика на гречке»
Мэрия не хотела платить компенсацию родителям погибшего в Омске подростка, героически спасшего детей из котлована
«Росводоканал Омск» в новогодние праздники будет работать для горожан
Омичей напугали Дед Мороз и Снегурочка на главной площади в одном из райцентров
В школьной столовой Омска детям дали компот с червями
Водитель маршрутки высадил беременную омичку в мороз
Омская пенсионерка посмотрела в интернете сомнительное видео и стала жертвой шантажистов
В Омске наградили активных защитников природы
«Бейте стекла!»: Омичи пытались штурмом взять Концертный зал, чтобы попасть на елку
Стало известно, какая погода в Омске будет в новогоднюю ночь 31 декабря