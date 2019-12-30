Стало известно, как будут работать больницы в праздники

СЕГОДНЯ 07:07 2019-12-30T07:18:39+03:00

Неотложную помощь можно получить в любое время, а поликлиники переведут на особый режим.

Неотложную помощь можно получить в любое время, а поликлиники переведут на особый режим

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В новогодние праздники, с 1 по 8 января, все поликлиники будут работать по специальному графику. Врачи-терапевты и педиатры будут принимать больных с 09.00 до 14.00. Выезды к пациентам на дом будут осуществляться с 9.00 до 15.00.

Бригады скорой помощи в праздничный период работают в прежнем круглосуточном режиме. Для вызова врачей с городского телефона необходимо набрать номер 03, с мобильного – 103 или 112 (единый номер вызова экстренных оперативных служб с переключением на скорую). По этим же номерам можно узнать, в какое медучреждение можно обратиться самостоятельно в случае необходимости неотложной помощи. p>Стоматологическую помощь взрослому и детскому населению в экстренных и неотложных случаях с 15.00 до 8 00 будут оказывать в БУЗОО «Городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1», а с 9.00 до 15.00 – дежурные стоматологические поликлиники административных округов города Омска. Плановая и неотложная помощь будет оказываться в амбулаторных условиях дежурными врачами – акушерами-гинекологами 3 и 6 января с 9 00 до 14.00.

Круглосуточно будут работать травматологические пункты:

– БУЗОО «Городская поликлиника № 1» (ул. К. Либкнехта, 3);

– поликлиника БУЗОО «Городская больница № 3» (ул. Энергетиков, 19);

– БУЗОО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2» (ул. Л. Чайкиной, 7).

Для детей от 0 до 17 лет, получивших травму, в случае необходимости оказания стационарной помощи круглосуточно будет работать приемное отделение БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3» (ул. Магистральная, 31 корпус 2).

Офтальмологическую помощь взрослым и детям в экстренных и неотложных случаях круглосуточно окажут в Клинической офтальмологической больнице (ул. Лермонтова, 60).

ИСТОЧНИК KP.RU