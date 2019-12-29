В главном омском парке после профилактики снова открыли все горки

СЕГОДНЯ 13:08 2019-12-29T13:14:58+03:00

Их проверили специалисты и пришли к выводу, что они безопасны

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Все объекты в парке имени 30-летия ВЛКСМ обслужены и работают – отчитались организаторы. Напомним, часть горок пришлось закрыть на профилактику после сообщений в соцсетях, что в основании самой высокой из конструкций обнаружили трещину. Специалисты все тщательно проверили и пришли к выводу, что кататься там совершенно безопасно.

Горки открыты с 11.00 до 21.00 по будням и еще на час дольше по выходным. В общей сложности в парке имени 30-летия ВЛКСМ бесплатно работают шесть горок. Четыре на одной большой площадке «ГоркиПарк» – пятиметровая горка с селфи-мостиком, трехметровая горка со световым туннелем и одна большая конструкция с двумя горками высотой шесть с половиной метров и три метра.

Здесь же работают аттракцион тюбинг-кросс, пункты обогрева и проката ледянок и ватрушек. У центрального входа есть еще один тюбинг-кросс и две маленькие горки для детей от 3 до 7 лет, а у входа со стороны улицы Масленникова построили каток-лабиринт.

Покататься можно и в Советском парке – там работают каток и горки высотой 5 и 1,8 метра.

В парке имени 30-летия ВЛКСМ работают все горки.

ИСТОЧНИК KP.RU