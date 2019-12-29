Артисты цирка устроили новогодний праздник для детей из омского онкодиспансера

СЕГОДНЯ 12:42 2019-12-29T12:52:22+03:00

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Настоящее предновогоднее чудо устроили для ребятишек, которым придется провести праздники в больнице, артисты цирковой программы под руководством Тиграна Акопяна. Они посетили детское отделение омского онкодиспансера и показали маленьким пациентам и их родителям часть шоу «Елка в цирке».

Чтобы все заветные желания маленьких зрителей точно исполнились, им привезли сразу троих Дедов Морозов — нашего российского, Санта-Клауса и лапландского Йоулупукки, рассказали в пресс-службе Омского государственного цирка.

Фото: Сергей Барсуков

Фото: Сергей Барсуков

— Омский цирк уже второй год подряд приезжает в гости к маленьким пациентам онкодиспансера. Праздник удался, было очень весело, атмосфера была невероятная! Самое главное — мы увидели в глазах ребят радость и надежду, что, конечно, невозможно переоценить. От всей души желаем деткам, чтобы не мы приезжали к ним, а они сами ходили к нам на цирковые представления. Они могут посещать омский цирк совершенно бесплатно, — рассказала директор Омского государственного цирка Елена Агафонова.

В конце праздника всем юным зрителям передали подарки от жителей Омска.

Фото: Сергей Барсуков

ИСТОЧНИК KP.RU