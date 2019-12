Хоккеисту из Омска Илье Михееву перерезало коньком кисть во время матча НХЛ

Серьезную травму получил на недавней игре с «Нью-Джерси» воспитанник омского хоккея, нападающий «Торонто» Илья Михеев.

Инцидент произошел во время третьего периода матча перед воротами «кленовых листьев». Во время игрового момента Михеев очень неудачно подставил руку, и по ней случайно проехал игрок «Нью-Джерси». Илье сильно рассекло руку коньком шведского форварда Йеспера Братта, лед моментально обагрился.

– Внезапно я увидел тонну крови, – поделился с болельщиками подробностями инцидента хоккеист.

Михееву пришлось срочно покинуть площадку, его увезли в больницу.

Ilya Mikheyev Has His Wrist Sliced By Jesper Bratt's Skate.Toronto Maple Leafs' Ilya Mikheyev runs into New Jersey Devils' Jesper Bratt as he's falling, and the skate of Bratt comes up to cut Mikheyev's wrist, forcing him to leave the ice immediately. ---------------------------------------------- Subscribe to Sportsnet on YouTube - http://sprtsnt.ca/2paAT2L Visit Sportsnet.ca for more sports news and highlights - http://www.sportsnet.ca Follow Sportsnet on Facebook - http://sprtsnt.ca/YTFB Follow Sportsnet on Twitter - http://sprtsnt.ca/YTTWTR Follow Sportsnet on Instagram - http://sprtsnt.ca/YTINST Follow Sportsnet on Snapchat - http://sprtsnt.ca/YTSNAP Watch Sportsnet on Sportsnet Now - http://sportsnet.ca/now