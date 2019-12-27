Водитель маршрутки высадил беременную омичку в мороз

СЕГОДНЯ 05:37 2019-12-27T05:37:01+03:00

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В очередной раз у одного из пассажиров есть претензии к водителю маршрутки. Все случилось на маршруте №99. Беременная омичка села в микроавтобус, чтобы доехать до женской консультации. Расплатиться за проезд она решила банковской картой. Однако когда она попыталась рассчитаться, газелист заявил, что терминал не работает. Наличных с собой у девушки не было. В итоге водитель выгнал пассажирку.

- Я так этого не оставлю, чтобы на 9 месяце беременности пришлось выходить. Не принял банковскую карту! Я говорю, с чего я вам должна переводить на баланс-то? Ну вы как то решайте свою проблему, - рассказывает детали спора омичка.

В итоге ей пришлось ждать другую маршрутку. Девушка уже пообещала наказать водителя. Ранее пассажиры жаловались на шофера, смотрящего фильмы за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU