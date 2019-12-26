Омская пенсионерка посмотрела в интернете сомнительное видео и стала жертвой шантажистов

СЕГОДНЯ 14:46 2019-12-26T14:46:42+03:00

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В неловкую ситуацию попала 58-летняя жительница Омска. Женщина, судя по всему, перешла по неизвестной ссылке в интернете. Но вместо пикантного видео на экране появилась пугающая заставка – якобы от УМВД. «Полицейские» сообщили пенсионерке, что она слишком часто посещает порнографические сайты с запрещенным на территории РФ видео. Даме предлагалось заплатить штраф в 5 тысяч рублей в течение 12 часов. в противном случае ей грозили уголовным преследованием.

Испуганная пользовательница компьютера перечислила деньги на указанный счет, но экран так и не разблокировали – там продолжала висеть та же заставка. Она позвонила в полицию по «02» и поинтересовалась, когда ей разблокируют компьютер. Стражи порядка сообщили, что они тут ни при чем.

В обстоятельствах этой истории сейчас разбираются сотрудники регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU