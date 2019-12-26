2019-12-26T14:46:42+03:00
Общество

Омская пенсионерка посмотрела в интернете сомнительное видео и стала жертвой шантажистов

Выяснилось, что перейдя по ссылке женщина подцепила на компьютер вирус
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/55mvdФото: vk.com/55mvd
Изменить размер текста:

В неловкую ситуацию попала 58-летняя жительница Омска. Женщина, судя по всему, перешла по неизвестной ссылке в интернете. Но вместо пикантного видео на экране появилась пугающая заставка – якобы от УМВД. «Полицейские» сообщили пенсионерке, что она слишком часто посещает порнографические сайты с запрещенным на территории РФ видео. Даме предлагалось заплатить штраф в 5 тысяч рублей в течение 12 часов. в противном случае ей грозили уголовным преследованием.

Испуганная пользовательница компьютера перечислила деньги на указанный счет, но экран так и не разблокировали – там продолжала висеть та же заставка. Она позвонила в полицию по «02» и поинтересовалась, когда ей разблокируют компьютер. Стражи порядка сообщили, что они тут ни при чем.

В обстоятельствах этой истории сейчас разбираются сотрудники регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омская пенсионерка посмотрела в интернете сомнительное видео и стала жертвой шантажистов
В Омске наградили активных защитников природы
«Бейте стекла!»: Омичи пытались штурмом взять Концертный зал, чтобы попасть на елку
Стало известно, какая погода в Омске будет в новогоднюю ночь 31 декабря
На трассе в Омской области столкнулись грузовик и две легковушки
Стало известно, как в праздники будут работать омские отделения «Почты России»
Перед музеем «Эрмитаж-Сибирь» в Омске появились «питерские» львы
С омских улиц вывезли рекордное количество снега
Омский дептранспорта закупил новую партию карт «Омка»
Три омских предприятия отказались участвовать в проекте «Чистый город»
Лучшие и худшие плательщики «Росводоканал Омск»
Экс-директора омской школы будут судить за пьяного водителя, перевозившего учеников
«Это был ад»: Омич пожаловался на маршрутчика, смотревшего кино за рулем
На трассе в Омской области скончался водитель
Главного прокурора Омской области отправили в отставку
В Омске вынесли приговор главе омского санатория «Рассвет» Нателе Полежаевой
В энергетики пойду – пусть меня научат: Россети Сибирь провели серию встреч со студентами и школьниками
В мэрии показали, как доделали остановку, рассмешившую омичей
Прокуратура завела дело на омича за выброшенный рядом с остановкой мусор
Омич, с которого требовали долги по алиментам, в суде доказал, что он не отец ребенка
Омичи могут приложиться к святыням из Афона
В Омской области наказали руководство больницы, потерявшей карточку пациента
Сотрудники омского МЧС работают в режиме повышенной готовности
В Омске будут судить банду вымогателей