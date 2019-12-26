Перед музеем «Эрмитаж-Сибирь» в Омске появились «питерские» львы

СЕГОДНЯ 12:33 2019-12-26T12:35:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Омске открылся «Зимний Любинский». На улице Музейной появился ледовый городок, фигуры которого напоминают в связи Омска и Санкт-Петербурга. Например, перед входом в открывшимся недавно после долгой реставрации зданием музея «Эрмитаж-Сибирь» усадили «питерских» львов. Здесь же неподалеку скульптура, которая напоминает разведенный мост.

Фото: admomsk.ru

Фото: admomsk.ru

Кроме того, организаторы придумали «Арку желаний», куда прикрепили таблички с мечтами омичей, которые они направляли через интернет. В общей сложности горожане отправили более 500 посланий, а потом уже их написали на специальных звездах.

Фото: admomsk.ru

Фото: admomsk.ru

– Позитивная энергетика, которая все эти дни будет царить на «Зимнем Любинском», поможет этим мечтам сбыться, , – рассказали организаторы. – А для того, чтобы узнать, как правильно загадывать желания, Туристский информационный центр Омской области в дни «Зимнего Любинского» проводит специальные мастер-классы. Проходить они будут в теплой атмосфере в здании Омского музея просвещения (Музейная, 3). Запись на мастер-классы уже ведется в группе ТИЦа.

Все новогодние каникулы вплоть до 5 января с 17.00 улица Музейная будет превращаться в настоящее волшебное пространство – здесь будет погулять по новогодней ярмарке, полюбоваться яркими гирляндами и сфотографироваться на фоне ледяных скульптур.

Фото: admomsk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU