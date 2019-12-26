2019-12-26T08:54:35+03:00
Общество

Экс-директора омской школы будут судить за пьяного водителя, перевозившего учеников

Также не велся учет техосмотров автобусов
Анна МИКУЛА
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2 декабря полицейские во время рейда выявили в Таврическом районе водителя школьного автобуса, который вез детей пьяным.

После этого случая прокуратура проверила, как в Харламовской школе, где произошел инцидент. В итоге нашли множество нарушений. В частности там не велся учет техосмотров автобусов.

– В образовательное учреждение внесено представление с требованием об устранении выявленных нарушений законодательства, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. –

В отношении бывшего директора учреждения в Таврический районный суд направлены материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

ИСТОЧНИК KP.RU

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