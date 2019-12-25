В энергетики пойду – пусть меня научат: Россети Сибирь провели серию встреч со студентами и школьниками

25 Дек. 13:49 2019-12-26T21:19:53+03:00

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Всего за два месяца более 10 000 студентов и школьников познакомились с перспективами развития одной из самых востребованных отраслей современности и узнали о возможностях трудоустройства и карьерного роста в престижной энергокомпании страны.

«Если у вас есть стремление работать в энергетике, проявляйте усердие в учебе, хватайтесь за любую возможность набраться опыта. Также призываю вас внимательно изучать и в будущем соблюдать правила техники безопасности и охраны труда. Ведь от этого зависит не просто ваша профессиональная репутация, но и здоровье!» - так ориентировал студентов заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер Омского филиала Россети Сибирь Сергей Капитонов во время встречи в ОмГТУ в декабре.

Впервые в рамках «Недели Россети Сибирь» руководители энергосистем и главные инженеры предприятий разных регионов посетили свои «Альма матер», чтобы на личном примере продемонстрировать возможности профессионального роста. Многие из них начинали свой трудовой путь в технических службах районов электросетей электромонтерами и мастерами. Благодаря личной инициативе, тяге к знаниям, ответственности, профессионализму и поддержке со стороны компании, смогли за короткое время сделать важные шаги по карьерной лестнице.

Всего с момента старта акции 1 ноября этого года специалисты управления персоналом и производственных служб организовали и провели более 450 встреч с подрастающим поколением в разных городах и селах Сибири и Дальнего Востока. Конструктивность общения была подкреплена оформлением несколько десятков заявок на целевые места с дополнительной стипендией в колледжи, институты и университеты, которые являются партнерами энергокомпании. Наибольшее внимание при распределении таких мест уделено молодежи из сельской местности, которые после окончании учебы будут трудиться на своей малой родине.Участникам традиционной акции – старшеклассникам и учащимся ссузов и вузов представилась уникальная возможность побывать на подстанциях, своими глазами увидеть, как работает мощное энергооборудование, доставляя киловатты практически в каждый уголок Сибири. Компания обслуживает территорию почти в два миллиона квадратных километров, за исправной работой комплекса, состоящего из более чем 250 тысяч километров ЛЭП и 57 тысяч подстанций, постоянно следят 20 тысяч профессионалов своего дела. Чтобы и в дальнейшем обеспечить стабильную работу и развитие электросетевой системы, необходимо своевременное формирование кадрового резерва. Поэтому компания работает над привлечением в отрасль талантливых, одаренных и целеустремленных молодых людей.

Студентам был презентован уникальный проект по прохождению практики в филиалах компании в летних энергоотрядах. Их участники, помимо ценного опыта при работе на энергообъектах, получают заработную плату. Учитывая ограниченное количество мест и большое количество желающих, отбор на сезон 2020 года учебные заведения начинают почти сразу после завершения акции «Неделя Россети Сибирь».