2019-12-25T11:30:08+03:00
Происшествия

В Омске будут судить банду вымогателей

Они шантажировали свою жертву компромитирующим видео [фото]
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Омской областиФото: пресс-служба УМВД России по Омской области
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42-летний омич выступал в суде защитником мужчины, обвинявшегося в преступлении. Там он познакомился с его приятелями. В итоге уголовника посадили, а его друзья заманили защитника на квартиру и стали требовать платить им по 10 тысяч в месяц. В случае отказа грозили расправой. Подельники даже придумали повод, почему мужчина должен был компенсировать им «ущерб». Из-за того, что их знакомого посадили, они обвинили защитника в некомпетентности.

Они избили потерпевшего, вывезли на окраине города и высадили посреди дороги. Потом начали шантажировать свою жертву якобы имевшимся у них компроментирующим видео. Тот обратился в полицию.

При обыске у банды вымогателей, состоявшей из 55-летнего мужчины и парней 18-ти и 19-ти лет, обнаружили биты и ножи.

– Организатор преступлений – 55-летний омич – ранее неоднократно судим за грабежи, разбои, вымогательства и изнасилование. В общении, в том числе с сообщниками, подчеркивал, что имеет определенный авторитет в криминальных кругах. Ему и 19-летнему соучастнику была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третьему фигуранту – подписка о невыезде и надлежащем поведении, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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