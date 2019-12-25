2019-12-25T08:09:05+03:00
Общество

Еще один деревянный особняк в центре Омска удалось спасти от уничтожения

Дом митрополита Феодосия признали памятником архитектуры
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/voopik.omskФото: vk.com/voopik.omsk
Изменить размер текста:

Еще одну маленькую победу удалось одержать Омскому обществу по охране памятников архитектуры. Под угрозой был деревянный особняк 1905 года постройки. После смерти в 2016 году жившего там владыки Феодосия дом с богатейшей историей оказался под угрозой уничтожение. Наследники умершего митрополита планировали продать здание с торгов. Вероятно, дом в центре города купили бы ради участка земли под ним, саму постройку при это, скорее всего, бы снесли.

Министр культуры Омской области Юрий Трофимов своим приказом включил жилой дом архиереев на ул. Успенского, 26, в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, сообщает «Омскрегион».

Статус памятника архитектуры защищает особняк не только от сноса, но и от варварской реконструкции. Дом можно только поддерживать в первозданном виде, ничего в нем не переделывая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омича, вывалившего гору строительного мусора за остановкой, оштрафовали
Сертификаты и планшеты самым ответственным потребителям
Не выполнил предписание - заплати штраф
Митрополит Владимир - омичу: «Зачем играть на елки роль черта? Давайте шута»
Омичи возмущены любителями дрифтовать на метромосту
Еще один деревянный особняк в центре Омска удалось спасти от уничтожения
Омского водителя, насмерть сбившего пешехода, заставили выплатить его матери полмиллиона
Вылет самолета из Омска задержали из-за его поломки
В Омске вынесли приговор мужчинам, ограбившим ювелирный на 2 млн
Омскую горку с трещиной, которую сначала назвали безопасной, все-таки решили закрыть
«Мальчик на гречке» из Омска, которого мать отдала в интернат, мечтает о походе на каток
В экстремальном омском рождественском забеге примут участие британские полицейские
Возле омской «Меги» появится каток в виде скандинавского замка
В ситуации с первоклассницей, избитой в омской школе, разбирается минобразования
Омичи делятся в соцсетях фото своих празднично украшенных окон
Омичей рассмешила новая остановка, которую поставила мэрия
Омичей рассмешила новая остановка, которую поставила мэрия