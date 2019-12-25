Еще один деревянный особняк в центре Омска удалось спасти от уничтожения

СЕГОДНЯ 08:09 2019-12-25T08:09:05+03:00

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Еще одну маленькую победу удалось одержать Омскому обществу по охране памятников архитектуры. Под угрозой был деревянный особняк 1905 года постройки. После смерти в 2016 году жившего там владыки Феодосия дом с богатейшей историей оказался под угрозой уничтожение. Наследники умершего митрополита планировали продать здание с торгов. Вероятно, дом в центре города купили бы ради участка земли под ним, саму постройку при это, скорее всего, бы снесли.

Министр культуры Омской области Юрий Трофимов своим приказом включил жилой дом архиереев на ул. Успенского, 26, в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, сообщает «Омскрегион».

Статус памятника архитектуры защищает особняк не только от сноса, но и от варварской реконструкции. Дом можно только поддерживать в первозданном виде, ничего в нем не переделывая.

ИСТОЧНИК KP.RU