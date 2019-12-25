Вылет самолета из Омска задержали из-за его поломки

СЕГОДНЯ 06:58 2019-12-25T06:58:03+03:00

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С трудностями столкнулись пассажиры одного из самолетов, который должен был вылететь сегодня в Москву из омского аэропорта. Рейс СУ1762 прилетел в наш город этой ночью. Вылететь в Шереметьево борт должен был еще рано утром. Однако, судя по электронному табло, аэропорта рейс существенно задержали. Ориентировочно, вылет состоится лишь в 17.30. Так что пассажирам придется подождать.

В справочной службе аэропорта объяснили, что прилетевший самолет сломался. Пассажиров задержанного рейса будут пробовать перерегистрировать на другие рейсы до Москвы. В любом случае все они не смогут вылететь в столицу вовремя.

ИСТОЧНИК KP.RU