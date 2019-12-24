2019-12-24T13:45:11+03:00
Общество

Возле омской «Меги» появится каток в виде скандинавского замка

На его открытии обещают целое сказочное представление с фейерверком и парадом Дедов Морозов
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба торгового центра «Мега»Фото: пресс-служба торгового центра «Мега»
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Возле омской «Меги» открывается каток, который сделан в виде скандинавского замка. Ледовый городок высотой семь метров и площадью около 500 кв. метров, будет красиво подсвечен. В нем разместятся две горки: одна для взрослых, другая для детей. На открытии аттракциона обещают устроить праздничное представление.

– Праздник начнется с новогоднего флешмоба и парада Дедов Морозов. После парада состоится интерактивная театральная постановка: крысиный король украл долгожданные подарки, а чтобы их вернуть, необходимо обратить персонажа в добрый символ года, – рассказывают организаторы. – Затем «Морозы» из США, Финляндии, Швеции, России и Африки проведут квест, где дети будут становиться викингами, сыграют на барабанах, перекинутся клубками, чтобы связать плед. Маленькие гости получат новогодние сюрпризы от Дедушки. Завершится открытие ярким фейерверком.

Открытие ледового городка запланировано на 15.00 28 декабря. Сообщается также, что в В случае неблагоприятной погоды и морозов, праздник пройдет внутри торгового центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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